МИД РФ: Москва намерена наращивать усилия по укреплению позиций в Латинской Америке

В дипведомстве отметили возрастающую роль этого региона как одного из влиятельных центров формирующегося многополярного миропорядка

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия считает необходимым наращивать усилия по дальнейшему укреплению своих позиций в регионе Латинской Америки. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедшего под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова заседания коллегии министерства на тему: "О задачах внешней политики России на латиноамериканском направлении".

"Признано необходимым наращивать усилия по дальнейшему укреплению позиций России в регионе, добиваться динамичного развития на взаимовыгодной основе двусторонних торгово-экономических, научно-технических, образовательных, культурных и гуманитарных связей, расширения сотрудничества с действующими там интеграционными объединениями", - говорится в сообщении.

Коллегия отметила, что "в нынешней геополитической ситуации возрастающая роль региона Латинской Америки и Карибского бассейна как одного из влиятельных центров формирующегося многополярного миропорядка полностью отвечает российским интересам".

В МИД РФ информировали, что на заседании была подчеркнута важность сохранения высокого уровня политического диалога и конструктивного характера взаимодействия с латиноамериканскими государствами, чьи правительства придерживаются объективной и самостоятельной линии в отношении России.

В дипведомстве сообщили, что по итогам состоявшегося обсуждения определены конкретные меры по реализации многоплановых задач на латиноамериканском направлении.