Богданов и посол Турции обсудили палестино-израильский конфликт

Встреча состоялась по инициативе турецкого посла

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Турции в Москве Танжу Билгич обсудили палестино-израильский конфликт и подготовку к очередной встрече в астанинском формате. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по проблематике урегулирования палестино-израильского конфликта. Были также обсуждены вопросы подготовки к очередной встрече в астанинском формате с акцентом на важность дальнейшей координации усилий России и Турции в интересах комплексного решения сирийского кризиса в соответствии с принципами международного права и положениями Устава ООН", - отметили в дипведомстве.

Встреча состоялась по инициативе турецкого посла.