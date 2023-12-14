Зампостпреда РФ при ОБСЕ призвал Запад задуматься о последствиях передачи F-16 Украине

Александр Волгарев отметил, что применение таких истребителей в украинском конфликте с территорий стран - членов НАТО будет расцениваться в Москве как сознательный шаг к эскалации и "де-факто прямое участие в вооруженном противостоянии"

ВЕНА, 14 декабря. /ТАСС/. Члены НАТО из числа стран ЕС должны задуматься о трагических последствиях, если они разрешат Киеву использовать свои авиабазы для вылетов истребителей F-16. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Волгарев на заседании постоянного совета организации.

"В отчаянных попытках оттянуть полный разгром ВСУ в НАТО задумались о задействовании тактических истребителей F-16 в качестве формально переданных киевскому режиму, но которые бы фактически базировались на приграничных с Украиной аэродромах стран - членов НАТО и совершали бы оттуда свои боевые вылеты. <…> Европейским странам - членам НАТО следует задуматься уже сейчас, к каким трагическим последствиям для общеевропейской безопасности могут привести необдуманные шаги по использованию боевой тактической авиации", - сказал он.

По его словам, применение таких истребителей в украинском конфликте с территорий стран - членов НАТО будет расцениваться в Москве как сознательный шаг к эскалации и "де-факто прямое участие в вооруженном противостоянии".

"Акцентируем, что это вынудит Россию принять эффективные ответные меры", - отметил дипломат.