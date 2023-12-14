Зампостпреда РФ при ОБСЕ заявил, что гуманитарное измерение организации украинизировано

Александр Волгарев отметил, что "диалог по правозащитной проблематике де-факто свернут"

ВЕНА, 14 декабря. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на протяжении последних двух лет оказалась скомпрометирована из-за недобросовестного подхода председательствовавших в ней Польши и Северной Македонии и украинизации работы ее гуманитарного измерения. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ Александр Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"На протяжении последних двух лет наша организация оказалась особенно скомпрометирована недобросовестными подходами польского и македонского председательств при активной поддержке коллективного Брюсселя и Вашингтона. Практически полностью уничтожено сотрудничество в гуманитарном измерении, которое долгое время являлось визитной карточкой ОБСЕ. Диалог по правозащитной проблематике де-факто свернут, само направление работы, несмотря на наши неоднократные предостережения и возражения, украинизировано", - подчеркнул Волгарев.

По словам дипломата, западные страны регулярно тиражируют сборники бездоказательных обвинений Москвы в нарушении норм гуманитарного права и прав человека. Зампостпреда считает, что Запад предпочитает "попросту не замечать" преступлений Киева против мирного населения, законодательного запрета канонической Украинской православной церкви и тотального ограничения русского языка.