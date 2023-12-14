Зампостпреда РФ: в ОБСЕ все чаще проводят несогласованные антироссийские мероприятия

Александр Волгарев отметил, что целью проведения таких мероприятий являются поддержание антироссийского градуса, "создание видимости изоляции России" на международной арене, а также "попытки превратить ОБСЕ в проукраинский форум"

ВЕНА, 14 декабря. /ТАСС/. Несколько стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) все чаще проводит антироссийские мероприятия под ее эгидой без необходимого по регламенту согласования со всеми государствами - участниками объединения. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Александр Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"С подачи недобросовестных рулевых стали нормой нарушения правил процедуры, проведение мероприятий <...> без консультаций со всеми государствами-участниками. Другая набирающая обороты тенденция - организация в Хофбурге (венский дворец, где расположена штаб-квартира ОБСЕ - прим. ТАСС) под эгидой подразделений ОБСЕ неких тематических "международных конференций". Туда приглашаются участники из "правильных" стран, озвучивают нужные устроителям антироссийские позиции. Одновременно имеют место попытки выставлять эти сходки в качестве мероприятий ОБСЕ, которые якобы пользуются поддержкой всех государств-участников", - отметил Волгарев.

По словам зампостпреда РФ, целью проведения таких мероприятий являются поддержание антироссийского градуса, "создание видимости изоляции России" на международной арене, а также "попытки превратить ОБСЕ в проукраинский форум". Как подчеркнул Волгарев, "страны к западу от Вены" используют подобные подходы для сокрытия грубых нарушений прав человека в собственной юрисдикции.