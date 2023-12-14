Главы МИД России и Кении выразили готовность развивать отношения стран

Сергей Лавров подтвердил готовность к продолжению совместной работы по более полному раскрытию имеющегося потенциала двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других областях

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Кении Мусалия Мудавади обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-й годовщины установления дипотношений, в которых стороны подтвердили готовность к развитию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил готовность к продолжению совместной работы по более полному раскрытию имеющегося потенциала двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других областях", - указали в ведомстве.

В министерстве добавили, что со своей стороны Мудавади заверил в приверженности кенийской стороны делу дальнейшего наращивания плодотворного взаимодействия с Российской Федерацией на всех направлениях, представляющих взаимный интерес.

"В послании Сергей Лавров, в частности, отметил, что между Россией и Кенией поддерживаются традиционно дружественные связи, в основе которых лежат принципы взаимного уважения", - добавили в дипведомстве.