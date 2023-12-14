Зампостпреда РФ: Мальте при председательстве в ОБСЕ в 2024 году достанутся руины

Александр Волгарев отметил, что Москва "готова продолжать сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами" и исходит из необходимости содействовать формированию и укреплению эффективной, справедливой и равной для всех системы обеспечения прав человека

ВЕНА, 14 декабря. /ТАСС/. Председательствующая в ОБСЕ в 2024 году Мальта получит наследие, которое можно сравнить с руинами или выжженной землей. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Александр Волгарев на заседании ее постоянного совета.

"Будущему мальтийскому <...> председательству достанется весьма тяжелое наследие, сравнимое с руинами, если вообще не с выжженной землей. Восстановление разрушенного потребует от официальной Валетты нестандартных решений. Разумеется, речь не идет о так называемой креативной дипломатии наших оппонентов, цель которой обойти главное: принцип консенсуса. Имеем в виду поиск совместных решений, обсуждение повестки дня гуманитарного измерения, уважительное отношение к мнению всех 57 государств-участников", - подчеркнул Волгарев.

По словам зампостпреда РФ, Москва "готова продолжать сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами" и исходит из необходимости содействовать формированию и укреплению эффективной, справедливой и равной для всех системы обеспечения прав человека.

Действующим председателем ОБСЕ является Северная Македония. Кандидатура Мальты была утверждена на пост председателя объединения в 2024 году на встрече министров иностранных дел стран организации в Скопье. Это произошло после отказа России и Белоруссии поддержать ранее выдвинутую кандидатуру Эстонии. В Таллине не стали отзывать свою кандидатуру, но и не блокировали утверждение Мальты.