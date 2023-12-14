Россия и Алжир условились наращивать внешнеполитическую координацию

В МИД РФ отметили, что в "ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы международной и региональной повестки дня"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и постпред Алжира при ООН Амар Бенджама условились наращивать внешнеполитическую координацию.

"Условлено наращивать внешнеполитическую координацию с учетом избрания Алжира в состав Совета Безопасности ООН в качестве непостоянного члена на 2024-2025 годы", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

В российском дипведомстве подчеркнули, что в "ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы международной и региональной повестки дня с акцентом на обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, а также ситуацию на севере Африки и в Сахаро-Сахельской зоне".