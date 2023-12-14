Зампостпреда РФ: западные дипломаты в ОБСЕ не осудили украинские теракты в России

По словам Александра Волгарева, оказывая киевскому режиму дипломатическое содействие, его спонсоры де-факто поощряют террористические атаки в РФ

ВЕНА, 14 декабря. /ТАСС/. Западные дипломаты в ОБСЕ не осудили ни одного организованного украинскими спецслужбами на территории России теракта, в том числе и те, за которые Киев взял ответственность. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Александр Волгарев на заседании ее постоянного совета.

"При поддержке зарубежных кураторов спецслужбы киевского режима не остановили планирование и организацию террористических вылазок в Российскую Федерацию. Удивительно, но ни одно убийство по политическим мотивам, совершенное людьми [украинского президента] Владимира Зеленского в России, в том числе те, за которые спецслужбы Киева публично взяли на себя ответственность, не получило осуждения на Западе. Позорно молчат и западные дипломаты в ОБСЕ", - подчеркнул Волгарев.

По словам российского дипломата, оказывая киевскому режиму дипломатическое содействие, его спонсоры "де-факто поощряют террористические атаки в нашей стране". "Не стану повторять, что в России это знают - и не простят", - резюмировал зампостпреда РФ.