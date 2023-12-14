Зампостпреда РФ: Москва ожидает от Мальты понимания того, что ОБСЕ не филиал НАТО

Александр Волгарев отметил, что 2022 и 2023 годы показали, что перекосы в сторону "украинизации" деятельности ОБСЕ

ВЕНА, 14 декабря. /ТАСС/. Председательствующая в ОБСЕ в 2024 году Мальта должна осознавать, что эта организация не является филиалом ЕС или НАТО. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при объединении Александр Волгарев на заседании его постоянного совета.

"От заступающей на председательство в 2024 году Мальты ожидаем осознанного понимания того, что ОБСЕ не задний двор Запада, не филиал ЕС или НАТО. Организация должна оправдывать свое предназначение как уникального форума для государств Евразии и Северной Америки по содействию решению актуальных проблем. 2022 и 2023 годы показали, что перекосы в сторону "украинизации" деятельности ОБСЕ, волюнтаристские решения и ставка на неконсенсусные практики разрушительно сказываются на судьбе всей организации", - отметил Волгарев.

Действующий председатель ОБСЕ - Северная Македония. Кандидатура Мальты была утверждена на пост председателя объединения на 2024 год на встрече министров иностранных дел стран организации в Скопье. Это произошло после отказа России и Белоруссии поддержать ранее выдвинутую кандидатуру Эстонии. В Таллине не стали отзывать свою кандидатуру, но и не блокировали утверждение Мальты.