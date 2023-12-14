РФ приняла к сведению обеспокоенность Армении относительно работы телеканалов

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отметили, что вместе с тем конкретных документальных подтверждений указанных фактов армянской стороной представлено не было

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Армения не представила документального подтверждения нарушений соглашения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, но Москва приняла к сведению обеспокоенность Еревана. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по итогам встречи на полях Межправкомиссии замминистра ведомства Бэллы Черкесовой с коллегой из Министерства высокотехнологичной промышленности Армении Аветом Погосяном.

"Армянская сторона заявила о нарушениях статьи 5 Соглашения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения, - указали в Минцифры. - Российская сторона приняла к сведению обеспокоенность армянской стороны. Вместе с тем конкретных документальных подтверждений указанных фактов коллегами представлено не было".

По итогам встречи, отметили в министерстве, стороны подписали совместное заявление, закрепившее договоренности "обеспечивать полноценную реализацию соглашения, оперативно разрешать возникающие вопросы и поддерживать тесное сотрудничество между профильными ведомствами".

Ранее в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении после этих консультаций сообщили, что РФ якобы признала факт нарушений в работе телеканалов.

24 октября в МИД Армении сообщили, что в связи с выходом 23 октября на Первом канале телепередачи, в ходе которой "были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения", во внешнеполитическое ведомство республики был вызван посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

25 октября министр высокотехнологической промышленности республики Роберт Хачатрян на заседании правительства страны выступил с утверждением, что российские телеканалы, вещающие в Армении, якобы допустили определенные нарушения. Позднее об этом также заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.