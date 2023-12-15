МИД РФ: сегмент МСМ подтверждает приверженность России режиму ядерного нераспространения

В ведомстве отметили, что российский сегмент Международной системы мониторинга является важнейшим элементом проверочного механизма Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, представляющим глобальную сеть радионуклидных, сейсмических, гидроакустических и инфразвуковых станций

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский сегмент Международной системы мониторинга (МСМ), создание которого завершено, подтверждает приверженность России поддержанию международного режима нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, МСМ является важнейшим элементом проверочного механизма Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, представляющим глобальную сеть радионуклидных, сейсмических, гидроакустических и инфразвуковых станций, а также специализированных лабораторий, задачи которых включают регистрацию и обработку соответствующих данных. "На основе этого становится возможным обнаружить проведение каким-либо государством ядерного испытания как малой, так и большой мощности. Всего должно быть возведено и сертифицировано 337 таких объектов по всему миру", - указали в МИД РФ.

"Российский сегмент - второй по величине. Он состоит из 31 станции и одной радионуклидной лаборатории. Завершение создания нашего сегмента - важнейший вклад Российской Федерации в укрепление контроля за ядерными испытаниями. Он делом подтверждает приверженность нашей страны поддержанию международного режима нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями", - подчеркнули в российском министерстве.

Москва рассчитывает, что остальные государства, которые еще не завершили строительство и сертификацию своих сегментов МСМ, последуют примеру России, подчеркнули в дипведомстве.