Госдума завершит осеннюю сессию

Депутаты планируют рассмотреть законопроект о праве некоммерческих организаций менять состав учредителей решением высшего органа управления или по решению суда

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума на завершающем пленарном заседании осенней сессии 2023 года планирует рассмотреть законопроект о праве некоммерческих организаций (НКО) менять состав учредителей решением высшего органа управления или по решению суда, а также подведет итоги работы палаты.

Законопроект, который позволит НКО менять состав учредителей решением высшего органа управления или по решению суда, будет рассмотрен парламентариями во втором чтении. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов от "Единой России" в октябре этого года, принят в первом чтении в ноябре. Уточняется, что одним из оснований для исключения учредителя - физического лица будет его смерть, юридического лица - прекращение его деятельности в связи с ликвидацией или исключением из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. Сейчас НКО оказываются в сложной ситуации при возникновении необходимости сменить учредителя.

Территории опережающего развития

Также Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, уточняющий полномочия органов власти в отношении территорий опережающего развития (ТОР). Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным.

Законопроектом предлагается установить порядок передачи управляющей компании движимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, для последующего предоставления его резидентам ТОР, а также порядок распоряжения управляющей компанией переданным ей в собственность или в аренду движимым имуществом, расположенным на территории ТОР.

В настоящее время механизм приобретения резидентами движимого имущества без проведения торгов и на льготной основе отсутствует. Законопроект устанавливает возможность передачи объектов движимого и недвижимого имущества во временное пользование и владение индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, являющимся резидентами ТОР, созданных на территориях закрытых административно-территориальных образований, за исключением Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ.

По завершении пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин подведет итоги осенней сессии, выступив перед депутатским корпусом. Также запланированы выступления глав думских фракций.