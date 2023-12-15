Члены ЦИК РФ будут наблюдать за парламентскими выборами в Сербии

Внеочередные выборы в Народную скупщину пройдут 17 декабря

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Члены Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев и Людмила Маркина будут присутствовать в качестве международных наблюдателей на внеочередных выборах в Народную скупщину (однопалатный парламент), а также выборы в органы местного самоуправления в Сербии. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

Внеочередные выборы в Сербии пройдут 17 декабря.

"В качестве международных наблюдателей на выборах [в Сербии] будут присутствовать члены ЦИК России Людмила Маркина и Павел Андреев", - говорится в сообщении.

Избранная в 2022 году Народная скупщина была отправлена президентом Сербии Александаром Вучичем в отставку по предложению правительства страны. Решение принято в ответ на марши протеста оппозиции с требованием о смене власти, которые начались в мае 2023 года.

По итогам парламентских выборов будет распределено 250 депутатских мандатов. Уже на выборы зарегистрированы списки кандидатов 18 политических партий и коалиций. Общее число претендентов - 2 817 человек. Избирательный порог составляет 3%.