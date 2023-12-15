Совещание спикеров парламентов РФ, Турции, Ирана, Пакистана, КНР пройдет в 2024 году

Оно состоится в начале года, уточнил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совещание спикеров парламентов России и Турции, Ирана, Пакистана и Китая по противодействию международному терроризму и развитию сотрудничества между регионами состоится в начале 2024 года. Об этом заявил в ходе пленарного заседания Госдумы глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мы проведем в начале года и наше традиционное совещание спикеров парламентов России и Турции, Ирана, Пакистана и Китая по противодействию международному терроризму и развитию сотрудничества между регионами", - сказал парламентарий.

Слуцкий также добавил, что "впереди возобновление формата международного форума развития парламентаризма, который уже сейчас является одним из самых широко охватных парламентских форумов на планете".

"Россия вступает с нового года в председательство в самом масштабном интеграционном блоке на планете - БРИКС. Мы вплотную подошли к созданию полнокровного парламентского измерения БРИКС. У нас готов здесь ряд инициатив, о чем мы с президентом переговорим сегодня", - добавил глава комитета Госдумы.