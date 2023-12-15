Госдума завершила последнее пленарное заседание осенней сессии

До 31 декабря депутаты будут работать в своих избирательных округах

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума провела заключительное пленарное заседание осенней сессии 2023 года.

"Сессия завершающая 2023 года объявляется закрытой", - сообщил председатель палаты Вячеслав Володин в конце заседания.

Вместе с тем до 31 декабря депутаты будут работать в своих избирательных округах.

Весенняя сессия Госдумы начнется 9 января, первую неделю депутаты будут работать с избирателями в регионах. Недели пленарных заседаний начнутся с 15 января. Последняя неделя пленарных заседаний весенней сессии пройдет с 22 по 28 июля. Затем депутаты планируют работать в регионах до завершения весенней сессии 4 августа.