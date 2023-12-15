Песков заявил, что "итоги года" с Путиным никого не оставили равнодушным

Они вызвали большой интерес, добавил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен тем, как прошло общение с гражданами и прессой накануне, "Итоги года" вызвали большой интерес, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент, безусловно, остался удовлетворен тем, что удалось охватить весьма широкий спектр разных тем в ходе этого мероприятия. Естественно, было желание охватить больше тем, но по понятным соображениям исчерпать все темы просто невозможно", - сказал представитель Кремля в общении с журналистами.

Говоря о реакции на прошедшее мероприятие, он заметил: "Любое выступление президента внимательно изучается, анализируется и потом комментируется. Конечно, подобные годовые мероприятия являются объектом самого пристального внимания. Самые разные есть комментарии, палитра широкая, и это нормально. Но однозначно, что никого из тех, кто интересуется, индифферентным это мероприятие не оставило", - подчеркнул Песков.