Лавров заявил, что Россия и Белоруссия продолжат координацию в ШОС и ООН

Глава МИД РФ также отметил, что Москва приветствует интерес Минска к деятельности БРИКС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Москва и Минск намерены координировать деятельность в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником по итогу заседания коллегий МИД двух стран.

"Будем всячески координировать наши подходы в рамках Шанхайской организации сотрудничества, куда Беларусь в грядущем году вступает в качестве полноправного члена. <…> И, безусловно, у нас есть намерение тесно координировать и впредь наши действия в Организации Объединенных Наций, в ОБСЕ, в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в целом на направлении евразийской общеконтинентальной архитектуры безопасности и взаимодействия", - сказал глава российской дипломатии.

Кроме того, Лавров отметил, что РФ приветствует интерес Белоруссии к деятельности БРИКС. "Здесь [в БРИКС] тоже есть свои планы, - продолжил он. - Конечно, будем готовы содействовать расширению контактов Республики Беларусь с объединениями, с которыми Россия уже достаточно давно установила партнерские отношения, имею в виду, в частности, АСЕАН".