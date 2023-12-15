РФ проработает вопрос расширения полномочий консульских учреждений в Белоруссии

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России намерено проработать с другими профильными ведомствами вопрос о возможном расширении полномочий консульских учреждений в Белоруссии, в том числе относительно регистрации новорожденных в паспортах граждан РФ. Об этом заявил глава российского дипведомства Сергей Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником по итогам заседания коллегий МИД двух стран.

"Это не только наша сфера деятельности, а еще и Министерства внутренних дел РФ, которое занимается миграционными вопросами, - отметил Лавров. - Мы с коллегами поговорим".

В настоящее время российским гражданам, проживающим в Белоруссии, при рождении ребенка необходимо выезжать в РФ, чтобы вписать новорожденных в свои общегражданские паспорта.

"Думаю, что здесь желательно максимально облегчить повседневную жизнь нашим гражданам на взаимной основе", - подчеркнул Лавров.