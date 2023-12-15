Рябков: РФ продолжает взаимодействие с техсекретариатом комиссии организации ДВЗЯИ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия продолжает взаимодействие с техническим секретариатом подготовительной комиссии организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Сейчас ситуация в мире такова, что по большому счету не до шуток, тем более с такими вопросами. Поэтому мы сделали необходимые выводы. При этом свою подпись под договором (ДВЗЯИ - прим. ТАСС) не отозвали. Продолжаем взаимодействие с временным техническим секретариатом подготовительной комиссии организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - сказал замминистра.