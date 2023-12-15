Рябков заявил, что Россия поступит зеркально, если США возобновят ядерные испытания

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты получат зеркальный ответ от РФ в случае возобновления испытаний ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Про ядерные испытания могу сказать, что если США их возобновят, они получат в режиме зеркального ответа то же самое с нашей стороны. Они, конечно, в последнее время неоднократно сигнализировали, что таких намерений у них нет, и что они готовы проявить даже какую-то транспарентность применительно к своему полигону. Но сегодня намерений нет, а завтра они могут появиться", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос.