Рябков: Украина для США лишь средство подавления международного возвышения России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Украина никогда не представляла ценность для США, американцы видят в ней лишь "средство подавления международного возвышения России". Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Вначале подчеркну, что для американцев никогда, ни до СВО, ни после ее начала, Украина самостоятельную ценность не представляла. Это средство подавления тенденции международного возвышения России, противодействия укреплению наших международных позиций, развитию нашей экономики", - указал он.