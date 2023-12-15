Рябков: СВО завершится полным успехом, все цели будут достигнуты

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия не пойдет на уступки, специальная военная операция завершится полным успехом, все поставленные перед ней цели будут достигнуты. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"За прошедшее с февраля 2022 года время многое изменилось. Видим, что произошло с разрекламированным на Западе украинским так называемым контрнаступом. В нашу общественно-политическую, государственную ткань, в структуру нашего общества устойчиво и необратимо входят новые регионы. Поменялось также многое другое, поэтому отправная точка для выработки когда-то в будущем того или иного решения будет совсем иной, чем раньше. И мы не пойдем на уступки. Специальная военная операция завершится полным успехом, и поставленные перед ней цели будут достигнуты", - сказал замминистра.