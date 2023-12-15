Рябков: позитивные прогнозы по диалогу РФ и США в случае прихода Трампа безосновательны

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Положительные прогнозы по развитию отношений Москвы и Вашингтона в случае победы на выборах президента США в 2024 году ранее занимавшего эту должность Дональда Трампа безосновательны, хотя некоторым просто хочется верить в лучшее. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Признаков того, что в случае его [Дональда Трампа] победы на предстоящих выборах что-то поменяется в благоприятную сторону в плане подхода к России, и вообще, [что] политика США на российском направлении станет более здравой и ответственной, нет. Положительные прогнозы строить по большому счету не на чем, хотя кому-то просто хочется верить в лучшее", - указал высокопоставленный дипломат.