Рябков: настрой не дать РФ "взять верх", будет преобладать в США в обозримой перспективе

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Настроения не допустить сценарий, при котором Россия "берет верх", будут сохраняться в США в ближайшем будущем. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Допускаю, что у отдельных политиков, публицистов, экспертов может наступать прозрение, - сказал он. - Но инерционность американской госмашины и настрой всех, кто там задает тон, на то, чтобы не допустить варианта, когда Россия возьмет верх, будут преобладать, по крайней мере, в обозримой перспективе".