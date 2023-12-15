Рябков: более 20 стран заинтересованы в сближении с БРИКС

Они рассматривают возможность вплоть до полноформатного членства, заявил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Больше 20 государств желают присоединиться к БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Желающих присоединиться к БРИКС на сегодня довольно много, больше двух десятков. Это помимо тех стран, которые уже официально объявили, что они готовы вступить в объединение 1 января 2024 года. Не знаю ни одной международной структуры или организации, где рост состава участников происходил бы такими темпами. Пока нет опыта функционирования расширившегося БРИКС. Это вопросы, на которые предстоит отвечать в период российского председательства", - сказал замминистра.