Рябков указал на отсутствие переговоров РФ и США по контролю над ядерными вооружениями

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Никаких переговоров между Москвой и Вашингтоном по контролю над ядерными вооружениями нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

На вопрос, можно ли говорить о том, что процесс переговоров РФ и США по ограничению и контролю над ядерными вооружениями находится в стадии "глубокой заморозки", замминистра указал, что такие переговоры отсутствуют в принципе.

"Не только никаких переговоров нет, но даже и систематического диалога на эту тему", - подчеркнул он.