Песков заявил, что Путин будет готов сотрудничать с учитывающим опасения РФ лидером США

Президент будет работать с любым, кто будет понимать, что начиная с этого момента надо быть более осторожным с Россией, подчеркнул пресс-секретарь

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Россия будет готова работать с любым американским лидером, если он будет учитывать опасения Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании NBC.

Его спросили, готов ли президент России Владимир Путин к работе с экс-президентом США Дональдом Трампом в случае его победы на выборах в 2024 году. "С любым, кто будет понимать, что начиная с этого момента надо быть более осторожным с Россией и учитывать все ее опасения", - ответил Песков.