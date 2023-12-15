Замглавы МИД РФ указал на важность обеспечения нейтральности женевской площадки ООН

Россия неоднократно указывала на то, что принимающая швейцарская сторона порой не выдает визы российским делегатам, направляющимся в Женеву для участия в мероприятиях по линии ООН

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на встрече с гендиректором Отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой обсудил важность обеспечения нейтрального статуса женевской площадки всемирной организации. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Рассмотрены вопросы углубления двустороннего сотрудничества с представленными в Женеве учреждениями всемирной организации, включая вопросы укрепления кадрового потенциала России в Секретариате ООН", - информировали в дипведомстве РФ.

"Вершинин акцентировал важность обеспечения нейтрального статуса женевской площадки", - отметили в министерстве.

Россия неоднократно указывала на то, что принимающая швейцарская сторона порой не выдает визы российским делегатам, направляющимся в Женеву для участия в мероприятиях по линии ООН.