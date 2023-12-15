Захарова заявила, что беспорядки в Бангладеш связаны с подстрекательской работой посла США

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что речь идет о деятельности Питера Хааса

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия отмечает взаимосвязь беспорядков в Бангладеш с подстрекательской деятельностью посла США в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"12-13 декабря в некоторых районах Бангладеш противники действующей власти блокировали дорожное движение, жгли автобусы, вступали в стычки с полицией. Видим прямую связь между этими событиями и подстрекательской активностью западных дипмиссий в Дакке. В частности - посла США Питера Хааса", - говорится в комментарии Захаровой, распространенном дипведомством.

По мнению Захаровой, есть серьезные основания опасаться, что в ближайшие недели против "неугодного Западу" правительства республики могут быть применены санкции. "Под удар могут попасть ключевые отрасли промышленности, а также ряд должностных лиц, которых бездоказательно обвинят в препятствовании демократичному волеизъявлению граждан на предстоящих 7 января 2024 года парламентских выборах. В случае не устраивающих США результатов народного волеизъявления вероятны попытки дальнейшей дестабилизации обстановки в Бангладеш по лекалам "арабской весны", - говорится в комментарии.

Захарова заявила, что шансов на то, что США воздержатся от вмешательства во внутренние дела республики, немного. "Уверены, однако, что вопреки всем проискам внешних сил решать вопрос о власти в Бангладеш в конечном итоге будет дружественный нам народ этой страны, и никто иной", - резюмировала она.