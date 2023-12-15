Вершинин и глава организации по миграции обсудили Ближний Восток и Украину

Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие и укрепление конструктивного взаимодействия между Россией и MOM

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в Женеве с гендиректором Международной организации по миграции (MOM) Эми Поуп ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине, а также административно-бюджетные аспекты деятельности этого института. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам их встречи в Женеве.

"Обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества после вхождения России в состав MOM в качестве ее полноправного члена, различные аспекты международной миграционной проблематики, включая ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине, а также административно-бюджетные аспекты деятельности организации", - отметили в ведомстве.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие и укрепление конструктивного взаимодействия между Россией и MOM", - информировали в МИД РФ.