Вице-премьер заявил, что цифровая модель управления в РФ повысила дисциплину госорганов

Дмитрий Григоренко отметил, что госорганы полностью избавились от задолженностей, сократили количество просрочек и случаев переносов срока принятия подзаконных актов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Цифровая модель управления позволила повысить в России дисциплину работу госорганов и качество планирования их работы. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

С 2020 года на площадке аппарата правительства запущена информационная система мониторинга ключевых задач, куда включен отдельный модуль по законопроектам и нормативно-правовым актам. В режиме реального времени она позволяет контролировать каждый этап работы с документом. В ней отображаются плановые сроки и случаи их несоблюдения или корректировки, а также ответственные.

"Цифровая модель управления повысила дисциплину госорганов, качество планирования работы, - приводятся в сообщении слова вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. - Мы полностью избавились от задолженностей, сократили количество просрочек и случаев переносов срока принятия подзаконных актов. Такой результат изменил отношение министерств и ведомств к законопроектной деятельности. Сегодня они сами предлагают, что еще можно автоматизировать, применение каких цифровых решений нужно расширить".

Поясняется, что за 11 месяцев 2023 года 96% подзаконных актов были приняты в срок - это более 1,2 тыс. документов. По итогам прошлого года показатель составил 82%, а в 2021 году - 53%. Количество переносов сроков принятия подзаконных актов сократилось с 270 в прошлом году до 87 в этом. По словам Григоренко, задолженность по принятию подзаконных актов полностью отсутствует с конца прошлого года.

Кроме того, 97% проектов федеральных законов были подготовлены и представлены в правительство в установленный срок. В прошлом году этот показатель составил порядка 92%. Всего за 11 месяцев 2023 года федеральные органы исполнительной власти представили в кабмин 381 законопроект.

Ранее сообщалось, что в 2024 году совершенствование цифровой модели управления продолжится. В частности, в информационной системе мониторинга ключевых задач правительства появится новая функция, которая позволит прогнозировать и предотвращать риски несоблюдения сроков.