МИД РФ: отключение услуг электросвязи в Газе провоцирует жертвы среди населения

Российская сторона также заявила, что выступает за "неукоснительное исполнение решений полномочных конференций союза в отношении статуса Палестины в МСЭ" и содействия развитию палестинской инфраструктуры связи

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия обеспокоена сообщениями об отключении услуг электросвязи в секторе Газа, действия, приведшие к этой ситуации, провоцируют дополнительные жертвы среди мирного населения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД РФ в ходе Всемирной конференции радиосвязи, которая проходит в Дубае.

"Российская Федерация выражает серьезную обеспокоенность сообщениями об отключении услуг электросвязи в секторе Газа. Обращаем внимание, что действия, приведшие к такой ситуации, идут вразрез с целями Международного союза электросвязи (МСЭ), закрепленными в его уставе, усугубляют гуманитарную катастрофу на территории анклава, лишают мирных граждан возможности пользоваться жизненно важными технологиями, а также провоцируют дополнительные жертвы среди гражданского населения", - говорится в документе.

Также российская сторона заявила, что выступает за "неукоснительное исполнение решений полномочных конференций союза в отношении статуса Палестины в МСЭ" и содействия развитию палестинской инфраструктуры связи.

"Призываем генеральный секретариат МСЭ принять для этого все эффективные меры в соответствии с нашим призывом к генеральному секретарю МСЭ, озвученным в заявлении на 13-м пленарном заседании на полномочной конференции 2022 года", - говорится в заявлении.