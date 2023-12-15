Гатилов заявил, что Запад проводит политику двойных стандартов в отношении беженцев

Постпред РФ при штаб-квартире ООН в Женеве сообщил, что политизация особенно ярко проявляется "на примере финансирования гуманитарных программ, направленных на оказание содействия беженцам"

ЖЕНЕВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Страны Запада проводят политику двойных стандартов в отношении беженцев. Они крайне неохотно идут на финансирование программ оказания помощи беженцам из Сирии, Афганистана, Судана и многих других стран, зато среди государств "золотого миллиарда" буквально нет отбоя от желающих что-либо сделать для нужд Украины, заявил ТАСС постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Комментируя итоги проходившего в Женеве 13-15 декабря Второго Глобального форума по беженцам, он подчеркнул, что политизация особенно ярко проявляется "на примере финансирования гуманитарных программ, направленных на оказание содействия беженцам". "Западные страны, которые как раз и спровоцировали львиную долю конфликтов по всему миру, крайне неохотно идут на финансирование программ Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, направленных на оказание содействия беженцам из Сирии, Афганистана, Судана и многих других стран, раздираемых конфликтами", - сказал Гатилов. "Более того, именно западные страны активнее всего используют практику принудительного выталкивания прибывающих к ним лиц, ищущих убежища, обратно в развивающиеся страны", - напомнил он. "На этом фоне буквально нет отбоя от желающих из стана государств "золотого миллиарда" что-либо пожертвовать или сделать для нужд Украины, - отметил глава российской дипмиссии. - Налицо пресловутая политика двойных стандартов и разделение мира на людей первого и второго сорта".

Гуманитарный кризис

Завершившийся 15 декабря Второй Глобальный форум по беженцам "проходил в условиях беспрецедентного по своим масштабам гуманитарного кризиса", продолжил Гатилов. По его словам, череда непрекращающихся вооруженных конфликтов, внутриполитические сложности в отдельных странах и природные катаклизмы привели к тому, что "уходящий год поставил печальный рекорд по количеству людей, которые вынуждены были покинуть свои дома и страны в поисках защиты собственных жизней и жизней членов своих семей". По данным УВКБ, число вынужденных переселенцев в 2023 году превысило 114 млн. Большую часть этого бремени несут развивающиеся страны, которые и без этого испытывают серьезные социально-экономические трудности, усугубленные последствиями пандемии COVID-19. Все эти вопросы как раз и стали предметом для обсуждения на прошедшем в Женеве форуме. Мероприятия, подобные этому форуму, "крайне важны для мобилизации международной поддержки лицам, вынужденным покинуть свои дома в поисках защиты", отметил Гатилов. "Но еще более важны конкретные действия на данном направлении. Однако с этим как раз и возникают наибольшие проблемы", - констатировал постпред РФ.

Усилия России

Российская дипломатия использовала площадку форума для освещения вклада России в укрепление международного режима защиты беженцев и в решение миграционных проблем. "Речь прежде всего идет о нашем активном участии в масштабной гуманитарной деятельности во многих странах и регионах мира, деятельном подключении к политическим усилиям по предотвращению и преодолению кризисов", - сказал собеседник агентства. "Мы также информировали участников форума о предпринимаемых Россией в русле Глобального договора о беженцах усилиях по поддержанию высоких стандартов и дальнейшему развитию механизмов оказания помощи лицам, ищущим защиту на территории нашей страны, - подчеркнул Гатилов. - Обратили внимание на комплексную модернизацию российского миграционного законодательства, разработку мер по совершенствованию института предоставления убежища и созданию дополнительных благоприятных условий для адаптации и интеграции мигрантов в российское общество". По его словам, дипломаты РФ также "традиционно привлекли внимание к не теряющей своей актуальности российской инициативе по репатриации сирийских беженцев" и к усилиям Москвы "по обеспечению надежной защиты и надлежащего уровня жизни вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и с Украины".