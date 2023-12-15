Путин назвал Конституцию России живым организмом

Президент отметил, что в результате поправок 2020 года возросла, в частности, роль парламента

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Конституция РФ - живой организм, и принятые в 2020 году поправки расширили роль российского парламента в жизни страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами думских фракций.

"Конституция, которую мы рассматриваем все время как живой организм, и конституционные поправки, принятые в ходе общероссийского голосования в 2020 году, значительно расширили полномочия, укрепили влияние, повысили ответственность Федерального собрания", - сказал он.

"Может быть, не все граждане еще почувствовали, осознали это, но роль российского парламента в жизни страны, безусловно, стала выше", - добавил Путин.

В начале встречи с главами фракций Госдумы Путин поздравил всех с 30-летием Конституции России. Президент подчеркнул, что конституция 1993 года создала "хорошие, прочные гарантии соблюдения прав, свобод граждан России, основу государственной правовой системы". "И конечно, Конституция во многом определила облик современного российского парламента, Верхней палаты - Совета Федерации и Государственной думы, их роль в жизни страны", - добавил президент.