Путин отметил, что принципы парламентаризма в России уходят корнями в вече в Древней Руси

Президент напомнил, что народные собрания и вече принимали важнейшие решения в жизни той или иной территории

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Принципы парламентаризма в России уходят корнями в новгородское и другие вече Древней Руси. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами думских фракций.

"Я бы хотел сказать, что я думаю, и многие так считают, что на самом деле у нас принципы парламентаризма и сами идеи народовластия складывались гораздо раньше. Еще можно посмотреть на вече Новгородское. Это, кстати говоря, не только в Новгороде были народные сходы, народные собрания и вече, которые принимали важнейшие решения в жизни той или иной территории", - сказал он.