Глава государства отметил, что парламентарии действуют "единым фронтом"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидеров фракций в Госдуме за консолидированную позицию и "единый фронт" на международных площадках.

"Отдельные слова благодарности хочу высказать вам за консолидированную позицию на международных площадках. Совершенно очевидно, представители всех фракций действуют единым фронтом. Можно вполне употребить такую военную терминологию", - сказал президент на встрече с руководством Государственной думы и лидерами парламентских фракций. Он отметил, что "все защищают национальные интересы России".

Путин подчеркнул, что депутаты Госдумы в ключевые моменты демонстрируют свою сплоченность и патриотизм. "По сути дела отражают волю своих избирателей. Так было и в 2014 году, когда с Россией воссоединились Крым и Севастополь, и в 2022 году, когда неотъемлемой частью России стали наши освобожденные исторические регионы Донбасса и Новороссии", - сказал президент.