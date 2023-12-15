Путин заявил, что парламентарии оказывают большую помощь фронту и жителям новых регионов

Президент отдельно поблагодарил парламентариев за напряженную законотворческую работу

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские парламентарии оказывают большую помощь фронту и жителям новых регионов. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с руководством Государственной думы и лидерами парламентских фракций.

"Знаю, что представители ваших партий не только выражают свое твердое мнение по ключевым вопросам, но сейчас и принимают участие в специальной военной операции, вместе сражаются за Россию", - сказал президент. "Большую помощь вы оказываете фронту, нашим героям, которые сражаются на фронте, их семьям, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - подчеркнул Путин.

Глава государства отдельно поблагодарил парламентариев и за напряженную законотворческую работу, отметив, что многое было сделано. По его словам, это особенно важно в такие переломные моменты истории, как сегодня, потому что нужно быстро принимать взвешенные, сбалансированные решения. "Это требует и высокого уровня профессионализма, и напряженности в работе, потому что этого требуют и решения экономического характера, которые обеспечивают уровень жизни людей, обеспечивают выполнение наших стратегических планов, создают условия для работы промышленности, в том числе и оборонно-промышленного комплекса, создают условия для снабжения армии и флота всем, чем нужно, особенно сегодня в условиях проведения СВО", - подытожил он.