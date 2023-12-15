Путин назвал главным для партий РФ в период выборов понимание ответственности перед людьми

Президент также заявил о важности глубокого понимания коренных национальных интересов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о важности глубокого понимания коренных национальных интересов и ответственности перед народом всеми партиями РФ в период выборов.

"В ходе предстоящей избирательной кампании все политические партии, фракции так или иначе будут определять свою позицию. При этом считаю главным для всех глубокое понимание коренных национальных интересов, своей ответственности перед народом, перед нашей страной и ее будущим", - сказал Путин на встрече с главами думских фракций.