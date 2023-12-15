Президент отметил, что лучше не нарушать закон

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вновь прокомментировал большие сроки за экономические статьи, отметив, что лучше не нарушать закон.

"То есть сидеть 14 лет никто не хочет", - заметил президент, когда лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев поблагодарил его за высказанную на прямой линии позицию о том, что такие большие сроки по экономическим статьям - "это перебор". "Лучше не нарушать", - добавил Путин.

Нечаев отметил, что после эфира прямой линии ему позвонило множество людей, которым позиция президента тоже "откликнулась".

Ранее Путин признался, что сам "оторопевает", когда за экономические преступления людей осуждают на срок в 14-15 лет, но пока закон существует, его надо выполнять. Вместе с тем президент на прямой линии отметил, что во многих странах складываются сроки за экономические преступления: налоговые преступления, в сфере антимонопольной деятельности, борьба с картелями, в результате люди получают там запредельные сроки - по 100 лет.