Слуцкий попросил Путина обсудить тет-а-тет выборную кампанию

Председатель ЛДПР обратился с этой просьбой в ходе встречи главы государства с лидерами фракций Госдумы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий попросил президента РФ Владимира Путина обсудить в формате тет-а-тет выборную кампанию.

"Что касается выборной кампании, которая важная для общества и является исторической, с вашего разрешения я бы поговорил отдельно. Я попросил бы сегодня обменяться тет-а-тет по разным, более деликатным вопросам", - сказал Слуцкий, обращаясь к Путину в ходе встречи главы государства с лидерами фракций Госдумы.

На сегодняшний день Слуцкий не объявлял о планах баллотироваться на пост главы государства. 19 декабря в Москве пройдет внеочередной съезд ЛДПР, в ходе которого будет выдвинут кандидат в президенты РФ от ЛДПР.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.