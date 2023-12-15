Володин заявил о принятии 62 законов, обеспечивающих полную интеграцию новых регионов РФ

Председатель палаты отметил, что на формирование правового поля в новых регионах ушел год и два месяца

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла 62 закона, благодаря которым новые регионы были полностью интегрированы в правовое поле РФ. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Государственной думы и лидерами фракций.

"Понятно, что, возможно, в будущем придется вносить дополнения, поправки, но все-таки это уже поправки в созданное правовое поле. И сейчас можно говорить о том, что все новые субъекты полностью находятся в едином правовом поле с Российской Федерацией. Для того чтобы эту задачу решить, необходимо было принять 62 закона", - сказал Володин.

Он отметил, что на формирование правового поля в новых регионах ушел год и два месяца. "Для сравнения - те же задачи по Крыму и Севастополю решали в течение пяти лет. Имея наработки и опыт, сейчас это сделали быстрее", - добавил председатель Госдумы.