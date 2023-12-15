Путин поддержал создание комиссии при Совбезе по помощи сторонникам РФ за рубежом

Такое предложение высказал лидер "Справедливой Россия - За правду" Сергей Миронов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создать при Совете безопасности комиссию, которая будет помогать людям, живущим в других странах и поддерживающим позицию России. Речь идет в том числе о предоставлении им гражданства в упрощенном порядке.

Такое предложение на встрече Путина с руководителями думских фракций высказал лидер "Справедливой Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Вы упомянули про идею создания комиссии по поддержке гражданских лиц, особенно за границей, которые разделяют наши цели, ценности и поддерживают наши действия. Надо подумать. Это неплохая идея, хорошая", - отреагировал Путин.

Миронов обратил внимание, что некоторые государства преследуют своих граждан за поддержку России и ее стремления к многополярности. По его данным, только в Германии в 2022 году было возбуждено 140 таких уголовных дел. Политик отдельно напомнил и про ситуацию на Украине, где за подобную позицию преследуют как собственных граждан, так и россиян.

"И в этой связи, может быть, имеет смысл представителям Совета безопасности создать специальную межведомственную комиссию, которая бы занялась этими гражданскими, - предложил Миронов. - Может быть, дать им возможность в упрощенном порядке приезжать к нам в страну, получать гражданство".