Миронов заявил, что встреча Путина с лидерами фракций Госдумы закончилась после полуночи

По словам председателя фракции "Справедливая Россия - За правду", в ходе мероприятия обсуждали, что предстоит сделать Думе

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с лидерами фракций Госдума закончилась после полуночи. Об этом заявил председатель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

"Я вышел из кабинета президента в полвторого ночи, но за мной было еще два человека. Это к тому, как работает наш президент", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Миронова, в ходе встречи обсуждали, что предстоит сделать Госдуме и президент четко расставил приоритеты для лидеров фракций. "Все лидеры фракций были в положительном эмоциональном шоке от открытости, откровенности и доверительности разговора, который провел президент", - подчеркнул Миронов.