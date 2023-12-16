Косачев: международная поддержка РФ по итогам избирательной кампании будет расти

По мнению вице-спикера Совфеда, желающих "поиграть" на этом переходном периоде "тоже будет достаточно много"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Поддержка международного сообщества в ходе предстоящей кампании по выборам президента и по ее итогам будет только расти, планы оппонентов России раскачать страну и поменять руководство в ней потерпели радикальное поражение. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Я уверен, что наши единомышленники во всем мире - а это мировое большинство - точно та же, как и мы, граждане России, заинтересованы в том, чтобы Россия оставалась стабильной, сильной, процветающей, уверенной в своем геополитическом выборе, а это выбор в пользу многополярности. И не сомневаюсь, что такая международная поддержка и в ходе избирательной кампании, и, я уверен, по результатам этой избирательной кампании будет только приумножаться", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия-24".

Вместе с тем он убежден, что желающих "поиграть" на этом переходном периоде, каким всегда является избирательная кампания, "тоже будет достаточно много". Однако геополитические оппоненты России находятся в меньшинстве, с удовлетворением констатировал политик. "Нет никаких сомнений, что если ситуация [в российском обществе] и будет меняться в предстоящие месяцы, то она с точки зрения наших национальных интересов будет меняться только к лучшему, в этом смысле планы раскачать Россию, поменять руководство, возбудить гражданский протест в нашей стране перед выборами, которые очевидно вынашивали наши недоброжелатели, совершенно точно потерпели радикальное поражение", - заявил Косачев.

Вице-спикер Совфеда считает, что ответ российского общества в ходе предстоящей избирательной кампании "будет абсолютно исчерпывающим и не подлежащим никаким интерпретациям". Он вновь подчеркнул, что легитимность наших выборов определяет только народ России. "Это, во-первых, явка, и я исхожу из того, что она будет высокой. И это результат голосования, оценка нашими собственными и международными наблюдателями чистоты процедур. У меня нет ни малейшего сомнения, что чистота будет 100-процентная и что результаты этих выборов не будут подлежать никакому сомнению. Все остальное от лукавого", - сказал сенатор.