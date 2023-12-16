Захарова назвала проявлением цинизма задержание экс-редактора "Спутник медиа" в Эстонии

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Таллин пытается под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными активистами

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Задержание бывшего редактора "Спутник медиа" Аллана Хантсома эстонской полицией является проявлением цинизма Таллина, нацеленного на борьбу с неугодными активистами. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание на то, что в день задержания Хантсома "было принято решение о мере пресечения в виде ареста сроком на два месяца". "По имеющимся данным, ему инкриминируются обвинения в "разведывательной деятельности против Эстонии" и "поддержании связей с Россией", - констатировала Захарова.

"Подобные злоупотребления эстонской "охранки" являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами, которые, несмотря на жесткое давление спецслужб, продолжают демонстрировать готовность к выстраиванию прагматичного взаимодействия между нашими странами", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также подчеркнула, что Эстония таким образом стремится "выслужиться перед своими западными кураторами посредством тотальной "зачистки" инакомыслия и разжигания русофобских настроений". "Очевидно, что плюрализм СМИ и законные права журналистов беспокоят политическую верхушку Эстонии исключительно в плоскости распространения провокационных инсинуаций в отношении России", - заключила дипломат.