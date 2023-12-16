Богданов и послы Египта и Иордании указали на необходимость прекращения огня в Газе

Стороны подчеркнули важность оказания гуманитарной помощи населению на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и послы Египта и Иордании Назих Нагари и Халед Шавабке на встрече указали на необходимость продолжения консолидации усилий с целью прекращения огня в Газе и оказания гуманитарной помощи населению.

"В ходе состоявшейся беседы обсуждались ситуация в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость продолжения консолидированных усилий в интересах скорейшего прекращения огня в секторе Газа и оказания гуманитарной помощи его населению, а также обстановка на Западном берегу реки Иордан", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

В дипведомстве отметили, что стороны в ходе беседы также обсудили "вопросы укрепления российско-арабской координации по ключевым темам международной и региональной повестки дня, в том числе в рамках Российско-арабского форума сотрудничества".

Встреча прошла по инициативе послов.