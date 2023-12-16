Захарова заявила, что новые санкции ЕС против РФ нанесут больший вред Евросоюзу

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Новый пакет санкций ЕС против России, как и все предыдущие, нанесут больший вред Евросоюзу. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с завершением саммита ЕС.

"Доходит до абсурда, когда с помощью нечистоплотных манипуляций - в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств - принимаются сомнительные с правовой точки зрения и очевидно политизированные решения: о начале предвступительных переговоров с не то что не соответствующими, а прямо противоречащими элементарным критериям ЕС Украиной и Молдавией, об очередном "пакете" односторонних ограничительных мер против России, которые, как и все предыдущие, нанесут больший вред самому Евросоюзу, - обратила внимание дипломат. - В этом диктаторском поведении Брюсселя во весь рост демонстрируется отказ странам-членам в демократическом праве на особое мнение и защиту собственных интересов".