Вершинин и замглавы МИД Сирии отметили важность мира на Ближнем Востоке

Стороны также затронули вопросы деятельности сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на встрече с первым замглавы МИД Сирии Бассамом Саббагом отметили важность предотвращения распространения ближневосточного кризиса на другие страны региона. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Состоялось обсуждение текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с упором на необходимость остановки насилия в секторе Газа. В этой связи отмечалась важность предотвращения распространения кризиса на другие страны региона. Были также затронуты вопросы деятельности сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также отметили, что собеседники в развернутой форме рассмотрели актуальные вопросы российско-сирийского взаимодействия на международных площадках, прежде всего в Нью-Йорке. Особое внимание уделялось вопросам международного гуманитарного содействия Сирии в соответствии с нормами международного гуманитарного права и руководящими принципами из резолюции ГА ООН 46/182 и продвижения процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности республики, добавили в министерстве.