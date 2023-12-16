Захарова прокомментировала запрет Софией интервью с российским послом

Официальный представитель МИД России задалась вопросом, можно ли дышать в республике

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после запрета Болгарией трансляции интервью с послом РФ Элеонорой Митрофановой в этой стране задалась вопросом, можно ли дышать в республике.

"В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии еще можно?", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее программный совет Болгарского национального радио снял с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой, которое должно было быть представлено в субботу в программе "Политически некорректно".